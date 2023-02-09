Bir anne için en büyük acı!

Bir anne için en büyük acı! - Son dakika deprem haberleri

DHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi´nde Yakup Küleç (36) ile eşi Nil Küleç'in (33) yaşadığı 4 katlı bina, 6 Şubat günü saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

KIZLARININ ENKAZDAN ÇIKARILMASINI BEKLEDİLER DHA'da yer alan habere göre Küleç çifti ile 1.5 yaşındaki kızları Zümra Umay göçük altında kaldı. Nil Küleç'in babası Ahmet Kocaoğlu ile annesi Müberra Kocaoğlu, enkaz alanında kızlarının göçük altından çıkarılmasını bekledi.

KIZI ENKAZDA DAMADI HASTANEDE ÖLDÜ Çevredekilerin yardımıyla Yakup Küleç ile kızı Zümra Umay enkazdan çıkarılarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Nil Küleç ise beton kütlelerinin altında kalarak hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan Yakup Küleç de kurtarılamadı. 1.5 yaşındaki Zümra Umay'ın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"BENİM DOĞUM GÜNÜM ONUN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ OLDU" Doğum günü olan 6 Şubat'ta kızını ve damadını kaybeden Müberra Kocaoğlu, "İki kuzumu da kaybettim. Allah'ım cennet kokulum Zümra'yı inşallah bana bağışlar. Sözün bittiği yer. Benim doğum günümdü. Çocuklarım kendini bana hediye etti. Kızım 'Annem bugün senin doğum günün sana bir sürprizim var, Zümra ile doğum gününü kutluyoruz' dedi. Doğum gününde gitti. Benim doğum günüm onun ölüm yıl dönümü oldu.

"TORUNUMUN DA DURUMU CİDDİ" Bir anne buna nasıl dayansın. İki kuzum da gitti. Zümra Umay'ım da Kayseri'deki hastanede yatıyor. Tüm halkımızdan onun için dua istiyorum. Onun da durumu iyi değil" diye konuştu.

"KIZIMI GÖRDÜM, PARAMPARÇA OLDUM" Nil Küleç´in babası Ahmet Kocaoğlu ise "Acı içindeyiz. Kızımı gördüm ve paramparça oldum. Ben aracın içinde otururken kızım enkaz altında dondu. Çok kötü bir durum. İnsanın bittiği bir an. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Bu yaşta başıma geldi. Çok zor bir durum. Kızımı gördüğümde yüreğim paramparça oldu. Buraya kadarmış. Yapacak bir şey yok. Allah inşallah torunumuzu bize bağışlar" ifadelerini kullandı.