        Doğum günü ölüm günü oldu!

        Kırşehir'de çıkan kavgada husumetli olduğu 24 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki Furkan Düzgün hayatını kaybetti. Düzgün'ün, dün doğum günü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 09:11 Güncelleme: 25.08.2025 - 09:11
        Kırşehir'de olay, dün gece saatlerinde Bağbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen E.Ç. (24) ve Furkan Düzgün (18) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        EKMEK BIÇAĞIYLA BIÇAKLADI

        İHA'daki habere göre kavgada E.Ç., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Furkan Düzgün’ü bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Düzgün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Düzgün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüpheli E.Ç. ise gözaltına alındı.

        DOĞUM GÜNÜNDE HAYATA VEDA

        Öte yandan bıçaklanarak hayatını kaybeden Furkan Düzgün’ün, dün doğum günü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

