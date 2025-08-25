Doğum günü ölüm günü oldu!

Kırşehir'de olay, dün gece saatlerinde Bağbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen E.Ç. (24) ve Furkan Düzgün (18) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

EKMEK BIÇAĞIYLA BIÇAKLADI

İHA'daki habere göre kavgada E.Ç., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Furkan Düzgün’ü bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Düzgün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Düzgün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüpheli E.Ç. ise gözaltına alındı.

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATA VEDA

Öte yandan bıçaklanarak hayatını kaybeden Furkan Düzgün’ün, dün doğum günü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.