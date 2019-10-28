27 Ekim'de İzmir’de düzenlenen yarışta 26 kişinin arasından ikinci olan Doğukan Manço, genel klasmanda da dünya listesinde Türkiye’ye ikinciliği getirdi.

Müziğin yanı sıra profesyonel drift yarışçılığında da iddiasını ortaya koyan genç şarkıcı, tüm dünyanın en zorlu ve en hızlı parkurları arasında gösterilen pistte başarısını altın harflerle yazdırdı. Türk halkının da büyük ilgi gösterdiği zorlu parkuru ise 10 bin kişi izledi. Türkiye’ye ikinciliği getirdiği için gururlu olduğunu söyleyen Doğukan Manço, “Sırada Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyurmak var. Hedefim dünya şampiyonu olmak” dedi.

ARACININ ADI 46 LAKABI PİSKOPAT

46 ismini verdiği ve takipçilerinin piskopat olarak adlandırdığı Nissan SX 200 model aracı, İzmir Ülkü Park Yarış pistinde Doğukan Manço’ya ikinciliği getirdi. Modifiye edilen 650 beygir gücündeki aracı, özel yapılan ethanol yakıt kullanıyor. Rakiplerinin korkulu rüyası 46, 100 kilometreye ise 4 saniyenin altında çıkıyor.