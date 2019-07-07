07 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bölgenin hayvancılıkta önemli illeri arasında bulunan Kars'taki üreticiler, besledikleri kurbanlıkları bir taraftan çevre illerdeki hayvan borsalarında satıyor, diğer yandan da batıdaki illerin kurbanlık ihtiyacını karşılamak üzere gönderiyor.
Kurbanlık sevkiyatlarının giderek arttığı Kars'ta, köy ve ilçelerden getirilen kurbanlıklar, veteriner hekimler tarafından tek tek titizlikle inceleniyor.
"KÜPE VE PASAPORTU OLMAYAN HAYVANLARA İZİN YOK"
Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde kurulan kontrol merkezinde, besi çiftlikleri, köy ve ilçelerden getirilen kurbanlıklar, veteriner hekimler tarafından tek tek incelenerek uygun görülenlere sevk izni veriliyor.
Kamyon ve tırlarla getirilen canlı hayvanlardan aşısı eksik olan, küpeleri veya pasaportu bulunmayanlar için geçiş izni verilmiyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ın Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.
Hayvan sayısı ve kalitesi bakımında Türkiye'de ilk 5 içerisinde yer aldıklarını ifade eden Düzgün, "Ülkemizin gerek kurban, gerek kasaplık besilik hayvanını karşılayan bir iliz. Önümüz Kurban Bayramı, veteriner hekimlerimiz, sağlık teknisyeni, sağlık personeli elemanlarımız en ücra köyümüze varıncaya kadar tüm il ve ilçedeki personeliyle vatandaşları bu manada sağlıklı hayvan yetiştirmesi hem de yetiştirmiş olduğu hayvanların kalite, genetik değeri yüksek olması hususunda gerekli çalışmaları yapmaktayız." diye konuştu.
"KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR İÇİN VEBA AŞISI ŞART"
Düzgün, kurban dönemi olması dolayısıyla yetiştiricilerin bilgilendirildiğini ve yapılması gerekenler konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktararak, yetiştiricilerin kurbana gidecek hayvanların 21 gün öncesinde şap ve çiçek aşısını yaptırmak zorunda olduğunu vurguladı.
Yetiştiricilerin sevk edecekleri kurbanların pasaportlarını çıkarmasını ve bilgilerini kontrol etmesini isteyen Düzgün, "Kurbanlığın pasaportu, küpesi olacak ve kayıtlı olacak. Sevk edilme sırasında burada kurduğumuz ekip var. Ekipler hayvanların sağlık kontrolünü yapıyor. Aşısız, küpesiz ve sağlık şartına uymayan hayvanların kesinlikle sevki yapılmayacak. Küçükbaşlar için de veba aşısının muhakkak yapılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Besicileri işlemler için geç kalmaması konusunda uyaran Düzgün, besicilerin son güne kalmadan hayvanların aşılarının şimdiden yaptırmaları önerisinde bulundu.
Mağduriyet yaşanmaması için cumartesi ve pazar günleri de personel görevlendireceklerini belirten Düzgün, Trakya bölgesine hayvan sevki yapacak besicilerin, sevk izni almadan bölgeye hayvan götüremeyeceğini sözlerine ekledi.
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