Elaz\u0131\u011f, Diyarbak\u0131r ve \u015e\u0131rnak ta son 10 g\u00fcnde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ve buzlanma nedeniyle d\u00fc\u015ferek yaralanan 507 ki\u015fi hastanelerde tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Yurdun b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc etkisi alt\u0131na alan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131, beraberinde getirdi\u011fi buzlanma nedeniyle ciddi yaralanma ve sakatlanmalara da yol a\u00e7\u0131yor. Etkili olan so\u011fuk ve karl\u0131 havan\u0131n ard\u0131ndan yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle, \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi d\u00fc\u015fme sonucu meydana gelen k\u0131r\u0131klarla hastanelere ba\u015fvurdu. Elaz\u0131\u011f, Diyarbak\u0131r ve \u015e\u0131rnak ta 10 g\u00fcnde d\u00fc\u015ferek yaralanan ve tedavi alt\u0131na al\u0131nanlar\u0131n say\u0131s\u0131 507 olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti. YO\u011eUN BAKIMDA YATAN HASTALAR VAR D\u00fc\u015fmeye ba\u011fl\u0131 yaralanma nedeniyle 220 ki\u015finin hastanelere kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Elaz\u0131\u011f da, F\u0131rat \u00dcniversitesi (F\u00dc) Hastanesi Acil T\u0131p Anabilim Dal\u0131 \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Do\u00e7. Dr. Mustafa Y\u0131lmaz, il genelinde karda kayarak d\u00fc\u015fen hastalar nedeniyle acil serviste yo\u011funluk olu\u015ftu\u011funu s\u00f6yledi. Bu ya\u011f\u0131\u015flar, kal\u00e7a k\u0131r\u0131\u011f\u0131, \u00e7ok ciddi kemik k\u0131r\u0131klar\u0131 ya da kara travmas\u0131 gibi \u00e7ok ciddi problemlere sebep olmaktad\u0131r. diyen Y\u0131lmaz, so\u011fuk ve karl\u0131 hava devam etti\u011fi s\u00fcrece vatanda\u015flara dikkatli olmalar\u0131 \u00f6nerisinde bulundu. Y\u0131lmaz, vatanda\u015flara m\u00fcmk\u00fcn olduk\u00e7a d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmamalar\u0131 tavsiyesinde bulunarak, D\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131k\u0131lacaksa da uygun ayakkab\u0131 ve k\u0131yafetler giyerek dikkatli olmalar\u0131n\u0131 \u00f6neriyoruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc basit bir d\u00fc\u015fme gibi g\u00f6r\u00fcnse de \u00f6zellikle belli bir ya\u015ftan sonra ciddi kemik k\u0131r\u0131klar\u0131 ya da kafa travmas\u0131na sebep olabiliyor. Bunlar i\u00e7erisinde \u00e7ok ciddi olup yo\u011fun bak\u0131mda yatan, acil cerrahiye giden ya da \u00e7o\u011funlukla ortopedi klini\u011fi taraf\u0131ndan de\u011ferlendirilen hastalar oldu. dedi. Her ya\u015ftan hastan\u0131n geldi\u011fini aktaran Y\u0131lmaz, K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuklar da ileri ya\u015fta olanlar da var. \u0130leri ya\u015ftakiler i\u00e7in \u00e7ok ciddi problemlere sebep oluyor. ifadelerini kulland\u0131. \u00c7\u00d6P ATARKEN D\u00dc\u015eT\u00dcM, KAL\u00c7AM KIRILDI Keban il\u00e7esinde d\u00fc\u015fme sonucu kal\u00e7as\u0131 k\u0131r\u0131lan ve ortopedi servisinde tedavisi s\u00fcren Abdullah Co\u015fkun, yo\u011fun kar nedeniyle evinin yolunun dahi ula\u015f\u0131ma kapal\u0131 oldu\u011funu belirterek, bu nedenle kom\u015fular\u0131n yard\u0131m\u0131yla ambulansa ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131. Co\u015fkun, \u00c7\u00f6p atarken s\u0131rt \u00fcst\u00fc d\u00fc\u015ft\u00fcm. O s\u0131rada kom\u015fum olmasayd\u0131 so\u011fuktan donacakt\u0131m. Tedavim s\u00fcr\u00fcyor. Allah kimsenin ba\u015f\u0131na vermesin. diye konu\u015ftu. 70 ya\u015f\u0131ndaki Kibar Sa\u011flam da d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve baca\u011f\u0131n\u0131n k\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatarak, Ameliyat olaca\u011f\u0131m. A\u011fr\u0131m \u00e7ok var. Yerimden k\u0131m\u0131ldayam\u0131yorum. ifadelerini kulland\u0131. HASTA SAYIMIZ G\u00dcNDEN G\u00dcNE ARTIYOR Diyarbak\u0131r da il genelinde son 10 g\u00fcnde d\u00fc\u015ferek yaralanan 250 ki\u015fi hastanelere ba\u015fvuru yapt\u0131. Dicle \u00dcniversitesi (D\u00dc) Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Emin \u00d6zkul da kar ve buzlanma sebebi ile kay\u0131p d\u00fc\u015fmelere ba\u011fl\u0131 k\u0131r\u0131k ve \u00e7\u0131k\u0131k vakalar\u0131nda art\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti. Kentte hava \u015fartlar\u0131n\u0131n bu y\u0131l \u00e7ok sert ge\u00e7ti\u011fini, buzlanma nedeniyle de d\u00fc\u015fme vakas\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan dile getiren \u00d6zkul, Hem b\u00f6lgemizde hem \u00e7evre illerde \u00f6zelikle d\u00fc\u015fmeye ba\u011fl\u0131 \u00f6n kol k\u0131r\u0131klar\u0131, ya\u015fl\u0131larda kal\u00e7a k\u0131r\u0131klar\u0131 \u00e7ok s\u0131k g\u00f6r\u00fclmeye ba\u015fland\u0131. \u00d6zelikle hem kal\u00e7a hem el bile\u011fi k\u0131r\u0131\u011f\u0131yla gelen hasta say\u0131m\u0131z g\u00fcnden g\u00fcne art\u0131yor. \u015feklinde konu\u015ftu. \u00d6zelikle son bir haftad\u0131r k\u0131r\u0131k say\u0131m\u0131z artmaya ba\u015flad\u0131. Ya\u015fl\u0131 hastalarda d\u00fc\u015fmeye ba\u011fl\u0131 hem \u00f6n kol k\u0131r\u0131klar\u0131 hem de kal\u00e7a k\u0131r\u0131klar\u0131 birlikte g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Bunlar\u0131n \u00e7o\u011funa yatarak tedavi gerekiyor. Hasta say\u0131m\u0131z g\u00fcnden g\u00fcne art\u0131yor. Acile ba\u015fvuran hasta say\u0131s\u0131 artm\u0131\u015f durumda. diyen \u00d6zkul, vatanda\u015flara dikkatli olmalar\u0131 uyar\u0131s\u0131 yapt\u0131. \u00d6zkul, kar ve buz \u00fcst\u00fcnde y\u00fcr\u00fcrken dikkat edilmesi gereken hususlara ili\u015fkin \u015funlar\u0131 kaydetti: Kad\u0131nlar topuklu ayakkab\u0131 giymemeli. Y\u00fcr\u00fcrken k\u0131sa ad\u0131mlar atmak, bast\u0131\u011f\u0131m\u0131z yere dikkat etmemiz laz\u0131m. Telefona bakarak y\u00fcr\u00fcmemeliyiz. Yeri iyi tutan k\u0131\u015f \u015fartlar\u0131 i\u00e7in uyumlu ayakkab\u0131 se\u00e7memiz laz\u0131m. E\u011fer bunlara dikkat etmezsek k\u0131r\u0131k ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz oluyor. YAYALAR \u0130\u00c7\u0130N DE R\u0130SK OLU\u015eTURUYOR \u015e\u0131rnak Devlet Hastanesinde bir haftada 37 ki\u015fi d\u00fc\u015fmeye ba\u011fl\u0131 olu\u015fan k\u0131r\u0131k nedeniyle tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Ba\u015fhekim Uzm. Dr. \u00c7a\u011fda\u015f B\u00fcy\u00fckerdo\u011fan, son g\u00fcnlerde olumsuz hava \u015fartlar\u0131ndan dolay\u0131 d\u00fc\u015fme vakalar\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131, bir haftada 37 ki\u015finin karda d\u00fc\u015fme sonucu el, ayaklar\u0131nda k\u0131r\u0131k meydana geldi\u011fini s\u00f6yledi. Vatanda\u015flara, \u00f6zellikle de ya\u015fl\u0131lara bu t\u00fcr havalarda d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmamalar\u0131n\u0131 \u00f6neren B\u00fcy\u00fckerdo\u011fan, Kar ya\u011fmas\u0131 ve ard\u0131ndan olu\u015fan buzlanma ara\u00e7lar i\u00e7in oldu\u011fu kadar yayalar i\u00e7in de risk olu\u015fturuyor. Vatanda\u015flardan bu havalarda azami dikkatli olmalar\u0131n\u0131 rica ediyoruz. dedi. MECBUR OLMADIK\u00c7A K\u0130MSE DI\u015eARI \u00c7IKMASIN Hastalardan 22 ya\u015f\u0131ndaki Nesim Ayd\u0131nlar, ekmek almaya giderken kay\u0131p d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in ayak kemi\u011finde \u00e7atlak olu\u015ftu\u011funu belirterek, tedavisinin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc aktard\u0131. Muhammed Y\u0131lmaz da sabah i\u015fe giderken d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, elinde k\u0131r\u0131k olu\u015ftu\u011funu ifade etti. Y\u0131lmaz, Mecbur olmad\u0131k\u00e7a kimse d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmas\u0131n. Kar\u0131n alt\u0131 buz oldu\u011fu i\u00e7in \u00e7o\u011fu ki\u015fi yan\u0131l\u0131yor. Bu da b\u00fcy\u00fck tehlike olu\u015fturuyor. diye konu\u015ftu.