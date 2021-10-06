Doğubayazıt kapılarını batıya açıyor

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, şu ifadeleri kullandı:

"Ağrı Kültür Federasyonu Dernekleri'nin düzenlediği Ağrı tanıtım günleri kapsamında 7-10 Ekim tarihlerinde medeniyetler şehri olan kadim kentimizi, tarihi güzellikleri ile dünyaya tanıtıyoruz. Fuara bütün Doğubayazıt sevdalıları davetlidir."