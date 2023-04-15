Doğubayazıt Futbol Kulübü TFF'ye itiraz başvurusu yaptı

İHA

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ağrı temsilcisi Doğubayazıt Futbol Kulübü, Sebat Gençlik Spor-Arhavi Spor müsabakasında yönetmeliklere aykırı şekilde davranıldığını gerekçesi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazda bulundu. Doğubayazıt Futbol Kulübü, itiraz başvurusu haklı görülür ve kabul edilirse, 3. Grup'ta şampiyonluğunu ilan edecek.

İtiraz başvurusu hakkında açıklama yapan Doğubayazıt Futbol Kulübü Başkan Vekili Osman Tozbey, Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta Sebat Gençlik Spor ile Arhavi Spor müsabakasında, Sebat Gençlik Spor'un yönetmeliklere aykırı davrandığını iddia ederek, "Spor kulübümüzün aynı ligde mücadele ettiği Sebat Gençlik Spor Kulübü, 5 Nisan'da oynadığı Arhavi Spor müsabakasında 'Futbol Müsabaka Talimatına' aykırı eylemler gerçekleştirmiştir. Bu karşılaşmada Sebat Gençlik Spor'un müsabaka isim listesinde 96 numara ile 1731078 lisans numaralı Serkan Köse isimli sporcu müsabakada yer almamış, onun yerine bir başka oyuncu oynatılmıştır. Karşılaşmanın tüm görüntüleri elimizde mevcut. Alenen tespit edilmiş olan bu durumdan dolayı Futbol Müsabaka Talimatı çok açık şekilde bu müsabakanın hükmen yenik sayılmasını emrediyor. Talimata göre Hükmen Yenik Sayılmalar başlıklı 22. maddesinin (g) bendinde 'Futbolcunun kendisine ait olmayan lisansı kullanması, kullanılan lisansın sahte olması veya lisans üzerinde tahrifat yapılması' hükmen yenilgi sayılıyor. Çünkü Sebat Gençlik Kulübü, başkasına ait lisans ile bir başka futbolcusunu oynatmış durumda. Bunun adı sahteciliktir" dedi.

Talimatların çok net olduğunu belirten Tozbey, "Talimatlar yalnızca hükmen yenilgi olarak değil, aynı zamanda kulübün puanının da silinmesini emrediyor. Futbol Disiplin Talimatının 47. Maddesine göre 'Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans, kimlik, akreditasyon kartı ve sair uygunluk belgelerini kullanarak veya başka bir kişinin yerine geçerek TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu eyleme herhangi bir şekilde iştirak eden amatör liglerdeki kulüplerin en az 3 en fazla 6 puanı indirilmesi' yönündeki talimatı gereği Sebat Gençlik Spor Kulübü'nün mevcut puanından minimum 3 puan silinmesini içeren dilekçemizi de sunduk. Türkiye Futbol Federasyonu tarafında bu konuda dün akşam bir gelişme yaşandı. Bizim itiraz ettiğimiz müsabaka isim listesi, tff.org sitesinden itirazımız sonrası kaldırıldı. Müsabaka isim listesinin neden kaldırıldığına dair bir bilgimiz yok. Lakin umarız ki bu kaldırma işlemi TFF tarafından inceleme amaçlı olsun. TFF'yi insanlar yönetiyor. İnsanlar bazen kamuoyundan ve kirli lobilerden etkilenebilirler. TFF yetkililerine seslenmek istiyoruz. Alt birimlerde neler olduğunun bilinmesini istiyoruz. Müsabaka isim listesi bu konudaki en büyük delil. Bizde mevcut hali var. Birçok ulusal hakem ile görüştük. Burada maddi bir hatanın yapılabilmesi teknik olarak mümkün değil. Sebat Gençlik Spor'un bu hatasının birileri tarafından düzeltilmeye çalışılması, TFF'nin tarihine de geçmişine de zarar verecektir. Bu işin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Haklıyız, hakkımızı sonuna kadar takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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