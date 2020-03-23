Doğu ve Güneydoğu'da "uzaktan eğitim"le ders heyecanı - ELAZIĞ

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Türkiye genelinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de ilk, orta okul ve lisede okuyan binlerce öğrenci sabah erken saatte bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ilk derse katılmanın heyecanını yaşadı.İlk ders heyecanının yaşandığı Diyarbakır, Mardin, Siirt, Elazığ ve Şırnak'ta evde çocukları için okul ortamı oluşturan aileler, televizyon karşısına masa ve sandalye kurarak öğrencilerin rahat bir şekilde ders işlemesini sağladı.Kimi öğrenciler de aileleriyle televizyon ve bilgisayarlarının karşısına geçerek ilk kez uzaktan eğitimle ders işledi.Öğrenciler televizyon ve bilgisayardan ders görmenin heyecanını yaşadı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını izleyen, tavsiyelerini dinleyen öğrenciler daha sonra derse başladı.Evde eğitim öğrenciler kadar velileri de memnun etti.