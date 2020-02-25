AA

Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan ve yüzeyi tamamen buzla kaplanan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, hafta sonu ilk defa düzenlenecek 1. Balık Gölü Kış Festivali ile Ardahan-Kars arasındaki Çıldır Gölü'nde gerçekleştirilen kış festivaline rakip olacak.

AA'nın haberine göre Ağrı'nın Taşlıçay ile Doğubayazıt ilçeleri arasında bulunan Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü'nün turizme kazandırılması için Taşlıçay Belediyesince çalışma başlatıldı.

Sahip olduğu konumu itibarıyla kış mevsimi boyunca dondurucu soğuklarda yüzeyi tamamen buz tutan gölde bu çalışmalar kapsamında yaz aylarında düzenlenen 1. Balık Gölü Festivali'nin ardından, hafta sonu da ilk kez kış festivali gerçekleştirilecek.

Geçmiş yıllarda adı zaman zaman terörle anılan ve başarılı operasyonlarla güvenli hale gelen bölgede gerçekleştirilecek kış festivali, Ardahan-Kars arasındaki Çıldır Gölü'nde önceki yıllarda yapılan kış festivallerini aratmayacak.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ilk defa kışın yapılacak festivalin sorunsuz geçmesi için bölgede yol açma ve genişletme çalışması sürdürüyor.

GÖL YÜZEYİNDE 1 METRE KALINLIĞINDA BUZ TABAKASI OLUŞTU

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir de 29 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanan "1. Balık Gölü Kış Festivali" öncesi buz kalınlığının bir metreyi bulduğu gölün yüzeyini inceledi.

Atlı kızaklar ile gölün üzerinde gezerek buzun dayanıklılığını test eden Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Balık Gölü'nde hem yaz hem de kış mevsiminde festival yapma sözü verdiğini anlatarak, bunu yerine getirmek için çalıştığını belirtti.

"BALIK GÖLÜ KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN HAZİNEDİR"

Taşdemir, "Balık Gölü'nün keşfedilmeyi bekleyen bir hazine" olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yazın burada festivalimizi yaptık. Allah nasip ederse 1. Balık Gölü Kış Festivali'ni de gerçekleştireceğiz. Burası Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü, genişlik olarak 34 bin metrelik alana sahip ve yüzeyi tamamen buz tutmuş. Atlı kızakla gezdik ve gölün bir başından diğer başına gitseniz bile kırılma riski yok. Festivalde Balık Gölü'nün üzerinde buz pateni, buz dansı, buz hokey oyunları, kayaklı koşu yapılacak. Milli sporcular gelecek, ayrıca Erzurum'dan gelecek cirit atları burada oynayacak."

Balık Gölü ile Çıldır Gölü'nü karşılaştıran Taşdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu tür festivaller Çıldır Gölü'nde oluyor da Balık Gölü'nde neden olmasın? Bence Balık Gölü, Çıldır Gölü kadar önemlidir, çünkü Türkiye'nin en yüksek gölüdür. Balık Gölü Türkiye'nin tek çeşit alabalığının yaşadığı yerdir. Bu Çıldır Gölü'nde yoktur. Allah bize ömür verdiği, biz görevde olduğumuz müddetçe burada hem kış hem de yaz etkinliğimizi yapacağız. Gölün yolu açık ve Doğubayazıt Suluçem üzerinden geliyoruz. Buraya kadar yol asfalt, hiçbir sıkıntı yok. Bugün burada prova yaptık. Kış festivalinin cennet havasında geçeceğini umuyoruz."

"BUNDAN SONRA ARTIK BURALAR TERÖRLE DEĞİL FESTİVALLERLE ANILACAK"

Taşdemir, Balık Gölü'nde güvenlik sorunun olmadığını anlatarak, "Balık Gölü bugüne kadar kaderine terk edilmiş, birazda terörden dolayı sahipsiz kalmıştı. Güvenlik sorunundan dolayı insanlar buraya gelemiyordu. Saklı cennet dediğimiz Balık Göl hep böyle gizli ve saklı kalmıştı. Allah'ın izniyle terör kalmadı ve bitti. Bundan sonra artık buralar terörle değil festivaller ve etkinliklerle anılacak. Buralar yazın ve kışın Ağrı'ya yakışacak etkinliklerle canlanacaktır" dedi.

Gölün çevresindeki Tanyolu Köyü Muhtarı Kemal Artan da gölde yazın ardından kışın da festivaller düzenleyecek olan Taşdemir'e teşekkür etti.

"BALIK GÖLÜ AĞRI'NIN GÖZBEBEĞİDİR"

Geçmişte terörden dolayı kimsenin bölgeye gelemediğini vurgulayan Artan, "Artık insanlar burada çok rahat yaşıyor. Terörden dolayı hiç kimse buraya gelemiyordu. Terör bittiği için vatandaşlar olarak devletimiz sayesinde artık huzurumuz yerinde. Bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Balık Gölü, Ağrı'nın göz bebeğidir. Böyle bir festival olacağı için çok heyecanlıyız. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.