Ornitologların ve kuş fotoğrafçılarının da bu bölgeye geldiğini, alanla ilgili bilimsel ve hobi amaçlı çalışma yapanların da bölgeye gelebileceğini söyleyen Çelik, "Her yılın ilkbahar ve sonbahar aylarında Aras Kuş İstasyonu'nda kuşlar halkalanmakta. Birçok yerli ve yabancı araştırmacı gelmektedir. Kuş gözlemcilerini buraya davet ediyoruz, burası kuş anlamında çok zengin bir alandır" ifadelerini kullandı.