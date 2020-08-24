"Doğu'nun Çukurovası'nda" silajlık mısır hasadı başladı

İklimi ve coğrafi şartlarıyla "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen kentte silajlık mısırın hasadı başladı.
Kentteki yaklaşık 50 bin dekar arazide gerçekleştirilen üretimden elde edilen mahsulün bir kısmı Iğdır'da hayvancılıkta kullanılırken kalanı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
Verimli arazilerinde yetiştirilen domates, kayısı, karpuz, şeftali ve diğer bakliyat ürünleriyle Doğu Anadolu'nun ihtiyaçlarını karşılayan Iğdır, silajlık mısır konusunda da adından söz ettiriyor.
Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, Iğdır'ın tarım konusunda her geçen yıl daha da geliştiğini söyledi.
İlkbahar döneminde başlayan hasat döneminin farklı ürünlerle devam ettiğini belirten Yolcu, "Yıl sonuna kadar da devam edecek. Yakın zamanda silajlık mısır hasadımız başladı, ilimiz hem hayvan varlığı bakımından hem de yem bitkileri üretim alanı bakımından önemli bir noktadadır." dedi.
Silajlık mısır üretiminin de her geçen gün daha da arttığını aktaran Yolcu, "Yaklaşık 50 bin dekarlık bir alanda silajlık mısır üretimimiz var ve 250 bin tonun üzerinde de hasılat bekliyoruz. Hem Iğdır'daki hayvancılığın gelişmesi adına hem de burada ihtiyaç fazlası olan yemlerin, silajın başka illere gönderilmesi şeklinde değerlendiriliyor, ilimizin ekonomisine de büyük bir katkı sağlıyor." diye konuştu.
-"Son yıllarda üretim alanları giderek artıyor"
Üretimi artırmak için yerelde değişik projelerle çiftçileri desteklediklerini belirten Yolcu, şunları kaydetti:
"Sertifikalı tohum desteğinde bulunuyoruz ve bakanlığımızın yem bitkileri üretimine destekleri oluyor. Son yıllarda üretim alanları giderek artıyor, buna dayalı olarak da paketleme tesisleri kurulmaya başlandı. Bu tesisler sayesinde burada üretilen ürünler paketlenerek, vakumlanarak ülkemizin değişik illerine gönderiliyor."
- "Bu yıl hasadımız iyi geldi, herhangi bir sıkıntı yaşamadık"
Üreticilerden Yaver Batur da bu yılki üretimden verimli bir hasat aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Nisan ayında üretime başlıyoruz, ağustos ayının sonlarında hasat yapıyoruz. Üretimden memnunuz, hem topraklarımız verimli hem de bu yıl hasadımız iyi geldi, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Dönüm başına yaklaşık 5 ton gibi hasat gerçekleştirdik."
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