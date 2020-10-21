Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafe denetimi yapıldı

AA

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 81 il valiliğine gönderdiği ek genelge doğrultusunda, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Ekipler, şehir içi ve şehirler arası ulaşım araçları ile taksileri kontrol etti.

İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali başta olmak üzere çeşitli noktalarda çalışma yapan ekipler, sürücülerin Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadığını denetledi.

Araçlarda maske, dezenfektan, eldiven gibi malzemelerin olup olmadığını denetleyen ekipler, eksik malzeme bulunduran sürücüleri ikaz etti.

Öte yandan, ekipler yolcuların GBT ve HES kodu sorgulamalarını da yaparak karantina kuralı ihlallerine karşı önlem aldı.

- Sakarya

Sakarya'da şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile taksiler denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Büyükşehir Terminali başta olmak üzere şehrin birçok noktasında tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Ekipler, ayrıca sürücülere hız sınırını aşmamaları, takip mesafesini korumaları, araç kullanırken telefon kullanmamaları, uykusuz ve yorgun trafiğe çıkmamaları gerektiğini hatırlattı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile havalimanı, gar ve otogarlar denetlendi.

Ekipler, şehir terminali başta olmak üzere kentin çeşitli yerlerinde sürücülerin Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadığını kontrol etti.

Sosyal mesafe ve maske kullanımına uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Zonguldak Valiliği, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları ile havalimanı, gar, otogar gibi yerlerin 56 ekip ve 184 personelle denetlendiğini, kural ihlali yapanlara 3 bin 356 lira idari para cezası kesildiğini bildirdi.

- Düzce

Düzce'de Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekiplerce kent genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı.

Denetimlerde, belirlenen güzergahlardaki noktalarda şehirler arası, şehir içi halk otobüsleri ve taksiler incelendi.

Otobüs ve minibüsleri durduran ekipler, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

D-100 kara yolundaki denetim noktasında resmi ve sivil ekipler, otobüs ve minibüslerde yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

Ekipler, araçlarda dezenfektan, eldiven ve maske olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca HES kodu ve GBT sorgulaması yapılarak, izolasyon ihlali yapanların olup olmadığını denetlendi.