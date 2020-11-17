Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sis etkili oluyor

AA

Sakarya'da kent genelinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.Sisin etkili olduğu Serdivan, Erenler ve Adapazarı ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatle ilerlerken yayalar da iş yerlerine giderken zorluk çekti.Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

- Kocaeli

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kocaeli kent merkezinde, sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.Sisin etkili olduğu İzmit ilçesindeki sürücüler trafikte dikkatle ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

- Düzce

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Düzce kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.Özellikle ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle sürücüler zaman zaman yolda güçlükle ilerleyebildi.

Geceden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Gümüşova rampaları, Küçük Melen, Bataklıçiftlik, Gölyaka ve Düzce gişeleri mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.Öte yandan D-100 kara yolu Bolu Dağı Düzce kesiminde ise havanın açık olduğu görüldü.

- Bolu

Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde sis yer yer etkili oldu.Kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.Trafik ekipleri, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerin daha kontrollü seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.