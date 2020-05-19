Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - KOCAELİ/DÜZCE

Sakarya'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Tarihi Uzun Çarşı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park, kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.Polis ve jandarma ekipleri devriye görevini sürdürürken, vatandaşların sokak ve caddelerde kısıtlamaya uygun davrandığı görüldü.- KocaeliKocaeli'de şehrin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.Yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Yenicuma ve Sabri Yalım parkları, sessizliğe büründü.D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki araçların büyük kısmını da tır ve kamyonlar oluşturdu.- ZonguldakZonguldak'ta kısıtlamanın son gününde, normal zamanda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kent merkezindeki Madenci Anıtı'nın önü boş kaldı.Kentte polis ekipleri, istisna kapsamı dışındakilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.- BartınBartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da kentte uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uydukları görüldü.Polis ve zabıta ekipleri, kent sakinlerini sosyal mesafeye uyma konusunda uyarıyor.Öte yandan cami hoparlörleri ile zabıta ve polis araçlarından "evde kal" anonsları yapılıyor.- DüzceDüzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla iş yerlerinin büyük oranda kapalı olmasıyla şehir merkezi boş kaldı.Bariyerlerle kapatılan Anıtpark Meydanı, Avni Akyol Parkı ve çevresinde de alınan önlemlerle normal zamanlara göre sessizlik sürüyor.Ekipler yaya ve araç trafiğine kısıtlama getirilen alanlarda, ring halinde denetimlerine devam ediyor.Vatandaşların sıcak havanın da etkisiyle evde kalmayı tercih ettiği, dışarıya çıkanların ise maske taktıkları görüldü.- KarabükMaske takma zorunluluğunun bulunduğu Karabük'ün, normal zamanda en işlek yerlerinden Kemal Güneş, Menderes, Zonguldak ve Albay Karaoğlanoğlu caddelerinde görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.Ayrıca ekipler, kent sakinlerinin sosyal mesafe gözetmeden yürümelerine izin vermiyor.UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.- BoluBolu'da, şehrin normal zamanlarda en işlek adreslerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında zaman zaman kısmi yaya yoğunluğu yaşanıyor.Kentin en geniş yeşil alanları Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında ise yoğunluk olmadığı gözlendi.
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