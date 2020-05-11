Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - DÜZCE/ZONGULDAK

Sakarya'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü banka işlemleri, ramazan alışverişi ve kargo göndermek için sokağa çıkan vatandaşlar nedeniyle kısmen hareketlilik yaşandı. Hava sıcaklığının yüksek olması dolayısıyla kentin en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında araç ve yaya trafiği yoğunlaştı. Sokağa çıkan vatandaşların büyük oranda maske taktığı ve sosyal mesafeyi koruyarak yürümeye dikkat ettiği görüldü.- KocaeliKocaeli'de, iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar haftanın ilk gününde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti.Normal zamanda kentin en işlek noktası olan Yürüyüş Yolu ile Fethiye Caddesi'nde kısmen hareketlilik yaşanırken, banka şubelerinin önünde de hareketlilik gözlendi. Kent Meydanı, Halkevi bölgesi, sahiller ve büyük parklar ise boş kaldı. Sokağa çıkan vatandaşların büyük oranda maske taktığı ve sosyal mesafeyi koruyarak yürümeye dikkat ettiği görüldü.- DüzceDüzce'de Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı ile kentin normal zamanda yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak'ın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla şehrin en işlek meydan ve caddelerinde sakinlik yaşanıyor. Kentte haftanın ilk günü olması dolayısıyla diğer günlere göre bankalar ve kargo firmalarının yanı sıra bazı işletmelerin önünde hareketlilik gözlendi.- BoluBolu genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.Kentin normal zamanda en işlek caddesi olan ve bankaların da yer aldığı İzzet Baysal Caddesi'nde genel olarak sakinlik hakim. Bankaların önünde ise zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Dışarı çıkan vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görülüyor.- ZonguldakZonguldak'ta vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların ise maske taktığı görüldü. Şehrin normal zamanda en işlek adreslerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinin yanı sıra sahil ve parklarda sessizlik hakim oldu. Polis ve zabıta ekipleri, özellikle banka ve PTT önlerinden oluşan kısmi yoğunluk nedeniyle vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.- KarabükKarabük genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Kentte haftanın ilk günü olması dolayısıyla diğer günlere göre bankalar ve bazı işletmelerin önünde hareketlilik gözlendi. Polis ve bekçiler tarafından vatandaşlar maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılıyor.Öte yandan Karabük Valiliğince anonslarla vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yapılıyor.
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