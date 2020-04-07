Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - DÜZCE

AA

Caddenin, Düzce Belediyesi'nden Anıtpark Meydanı'na kadar olan bölümü araç trafiğine kapatıldı. Caddeye çıkan tüm sokaklara polis ekipleri tarafından bariyer yerleştirildi.

Caddeyi kullanmak isteyen araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Yayalara ise caddeyi kullanma gerekçeleri sorularak izin verdi.Ekipler ayrıca caddeyi kullanmak isteyen vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı. Caddede ring halinde bulunan polis aracı, belirli aralıklarla anonslar yaparak vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda ikaz etti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer de çalışmayı yerinde takip etti.

Ticaret İl Müdürlüğünce haksız ticari uygulamaların önüne geçmek maksadıyla il ve ilçelerde denetimlere devam ediliyor.Ekipler, eczaneler, medikaller, marketler ve gıda sektöründe olmak üzere satışa sunulan ürünlerin etiketleri ile alış-satış fiyatlarının kontrolünü yapıyor.

Denetimlerde, esnafın hijyen kurallarına uyduğu ve koruyucu önlemleri aldığı görüldüğü bildirildi.Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçerek, il genelinde belirlenen noktalara düzenli olarak mama ve su desteği sağlıyor.