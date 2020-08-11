Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - ZONGULDAK

Tutulmaz ve beraberindekiler, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, çay ocakları ve taksilerde yaptıkları denetimlerde vatandaşlarla sohbet etmelerinin ardından kurallara uyulması konusunda bilgiler verdiler.

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