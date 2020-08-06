Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - ZONGULDAK

Vali Vekili ve Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, Belediye Başkan Vekili Sinan Toprak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Jandarma Yarbay Musa Menteşe , İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi.

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