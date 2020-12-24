Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya Valiliği koordinasyonunda sürdürülen denetimler kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekipleri, iş yerleri, market ve pazar yerlerini ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor.
Yol kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarında tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, maske, mesafe ve dezenfektan kontrolü yaptı, sürücü ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlattı.
Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara yönelik "Her eve maske" sloganıyla başlattığı hijyen paketi dağıtımları da sürüyor.
- Karabük
Karabük Valisi Fuat Gürel, il genelinde önlemlerin artırıldığını ve denetimlerin aralıksız sürdüğünü bildirdi.
Gürel, yaptığı açıklamada, son günlerde uygulanan kısıtlamaların vaka sayılarını düşürdüğünü ancak hala istenilen seviyelerde olmadığını ifade etti.
Vatandaşlardan önlemlere uymaları konusunda özveri isteyen Gürel, bu hastalıktan ancak önlem alınarak korunabilineceğini kaydetti.
Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden Gürel, uymayanlara da yaptırım uygulandığını hatırlattı.
Jandarma ve polis ekipleri ise kontrol noktalarında kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.
- Bartın
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada eş, dost, akraba ziyaretleri yapanların ihbar edilmesi istendi.
Açıklamada, "Birlikte başaracağız inşallah. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım, ev ziyaretlerini erteleyelim, sosyal teması azaltalım ve zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım." ifadelerine yer verildi.
Belediye hoparlöründen de vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve eş, dost, akraba ziyaretleri yapmamaları için uyarılıyor.
- Düzce
Düzce Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşların evlerine maske dağıtımı devam ediyor.
Kentte en kalabalık noktalardan olan İstanbul Caddesi'nde polis ekipleri, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.
Belediye ekipleri de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.
- Zonguldak
Zonguldak'ta polis ve zabıta ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda ikazda bulunuyor.
Jandarma ve polis ekipleri de ilçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor, kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!