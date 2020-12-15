Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor. Ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ediyor.

Kent genelinde Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın koordinesinde yürütülen Kovid-19 denetimleri de sürüyor. İş yerleri, market ve pazar yerlerini ziyaret eden polis ve zabıta ekipleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

- Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un koordinesinde Vefa Destek Grupları, karantinadaki vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, sağlık sorunları olan vatandaşların rutin kontrollerini de yapıyor.

Gebze Belediyesi ekipleri tarafından kamu kurum ve kuruluşları, periyodik olarak dezenfekte ediliyor.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesi temizlik ekiplerince kentteki bazı cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor, cadde ve sokaklar belli aralıklarla yıkanıyor.

Polis ve zabıta ekipleri banka önlerindeki vatandaşlar ile iş yerlerindeki esnafı tedbirlere uyma konusunda uyarıyor.

Jandarma ve polis ekipleri de ilçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor, kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor.

- Bolu

Bolu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler devam ediyor.

Polis ekipleri, 2 bin kişi sınırı getirilen İzzet Baysal Caddesi'ne giriş ve çıkışları denetlerken, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıyor.

Ayrıca ekipler tarafından taksiler, halk otobüsleri ve işçi servislerine yönelik de uygulama yapılıyor.

- Bartın

Bartın'da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından il genelinde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantina yurdu ile evinde izolasyona tabi tutulan vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Karantinada olanların kişisel hijyenlerine katkı sağlamak amacıyla Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen hijyen kitleri, İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve muhtarlar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kolluk kuvvetleri, halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kuralına uyma konusunda uyarıda bulunuyor.

Belediye hoparlöründen de vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve eş, dost, akraba ziyaretleri yapmamaları yönünde uyarılıyor.

- Karabük

Karabük'te ekipler tarafından vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde, kontrol noktaları, iş yerleri ve işletmelerde kontroller aralıksız sürdürülüyor, maske, mesafe ve temizlik konularında bilgilendirme yapılıyor.

Vali Fuat Gürel, trafiğe kapatılan ve 400 kişi ile sınırlandırılan Kemal Güneş Caddesi'nde HES kodu denetimine katıldı.

Ayrıca polis ve jandarma ekipleri, il merkezi ve ilçelerde oluşturulan kontrol noktalarında kimlik ve HES sorgusu yapıyor.

Karabük ve Safranbolu belediye ekipleri, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

- Düzce

Düzce'de kentin en işlek noktalarına girişlerde vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor.

Düzce Belediyesi ekipleri, dezenfeksiyon çalışmalarına kentin muhtelif noktalarında devam ediyor.

Kent merkezinde kurulan pazar yerlerinde esnaf ve vatandaşlara belediye ekiplerince maske dağıtımı gerçekleştiriliyor.