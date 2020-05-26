Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sera naylonu desteği sağlıyor.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün yürüttüğü projeyle kentteki çiftçilerin gelirinin artırılması ve modern seralarda üretim yaparak pazar değeri yüksek ürün elde etmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Bu yıl talepte bulunan çiftçilere 420 top sera naylonu desteği verilecek. 2015'ten itibaren başlatılan proje kapsamında seraları kar, dolu, yağmur ve fırtınadan zarar gören yaklaşık 800 çiftçiye bin 600 top sera naylonu desteği sağlandı.

Projeden yararlanmak isteyenlerden çiftçi belgesi, seranın bulunduğu arazinin tapu fotokopisi veya "Çiftçi Kayıt Sistemi" belgesi ile hasar gören seraların fotoğrafları isteniyor.

- Zonguldak

Zonguldak'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de boş kalan cadde, mahalle ve sokaklarda ekipler dezenfeksiyonu sürdürüyor, sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama bırakıyor.

- Düzce

Düzce'de polis ekipleri, cadde ve sokaklarda sürekli ring halinde bulunarak, kurallara uymayan ve izin belgesi olmayanlara cezai işlem uyguluyor.

Valilik, Türk Kızılay ve belediye ekipleri ise ihtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerini karşılıyor.

Belediye ekipleri tarafından kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Belediyenin toplu ulaşım araçları, kısıtlama kapsamında sağlık çalışanları ile diğer görevlilerinin ulaşımda sorun yaşamaması için hizmet veriyor.

- Karabük

Karabük Valiliği bünyesinde oluşturulan ekip, sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için görev yapıyor.

Karabük Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

İl ve ilçe belediyeleri, kısıtlama kapsamında bulunmayan gıda üretimi alanlarında denetimlerine devam ediyor, kent merkezlerinde dezenfeksiyon yapıyor.

Ekipler ayrıca sokak hayvanları içinde belirli noktalara su ve yem bırakıyor.

- Bolu

Bolu Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler, parklarda da temizlik çalışması yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, kentin 4 ana girişi ile ana caddeler üzerinde oluşturulan kontrol noktalarında uygulama yaparken, 44 mahallede ise yaya ve mobil devriyeler görevli bulunuyor.

Valilik ve Belediye Başkanlığı ile Vefa Sosyal Destek grupları ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ile diğer görevlilerinin ulaşımda zorluk çekmemesi için belediyenin toplu ulaşım araçları hizmet vermeye devam ediyor.

- Bartın

Bartın'da, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklarda polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Belediye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bartın Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama ve yem bırakılıyor.

Öte yandan, fırınlara ait araçlar da mahalle ve sokak aralarında gezerek evlerdeki vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılıyor.

,Metin Girgin,Ömer Ürer,Zafer Göder,Selim Bostancı,Gökhan Yılmaz