Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısmen yoğunluk yaşanan kamuya açık alanları dezenfekte ederken, vatandaşlara maske dağıtımı da gerçekleştiriliyor.
Ayrıca, merkezi ses sisteminden vatandaşlara evde kalma ve tedbirlere uyma çağrısı yapılırken, salgın nedeniyle nüfus hareketliliğinin azalması sonucu yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik destek çalışmaları da devam ediyor.
- Düzce
Düzce Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları'nın bugüne kadar il genelinde 13 bin 917 vatandaşa ulaşarak taleplerini karşıladığını bildirdi.
Düzce Belediyesi tarafından kurulan atölyede, dikiş bilen belediye personeli, Belediye Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) yetkilileri, eğitmenleri ve gönüllü vatandaşların desteğiyle standartlara uygun maske üretimine devam ediliyor.
Maskeler, halka ve sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtılacak.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, 26 dikiş makinesi ve 40 kişilik gönüllü ekiple maske üretimi yapıldığını belirtti.
Özlü, şunları kaydetti:
"Bazı arkadaşlar kendileri evlerinden makineleri getirmişler. Düzce Belediyesi olarak gönüllü arkadaşlarımızla günde 10 bin maske üreten atölyemizi kurmuş bulunuyoruz. Muhtarlarımıza 10 bin maske dağıtımı gerçekleştirdik. Şimdi de gelen talepler doğrultusunda yine muhtarlarımızın eliyle günde 10 bin maskeyi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız."
Gölyaka Kaymakamlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında belediye, Gölyaka Muhtarlar Derneği ve Gölyaka Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle günlük 20 bin "kullan at" maske üretimi yapıldığını bildirdi.
- Zonguldak
Zonguldak'ta, Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce, koronavirüs tedbirleri kapsamında çöp konteynerlerinin dezenfeksiyon çalışmaları devam ederken, kentteki çeşitli yerlere sokak hayvanları için mama bırakılıyor. Öte yandan Vefa Destek Grubu da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
- Karabük
Türk Kızılay Karabük Şubesi, Çekya'dan koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirilen ve çoğunluğu Erasmus öğrencisi 107 Türk vatandaşının yerleştirildiği Karabük'teki yurda yemek desteği verildiğini bildirdi.
Safranbolu Kaymakamlığı, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ve kimsesi olmayan vatandaşlara banka işlemleri, eczane ve alışveriş ihtiyaçları gibi birçok konuda destek olunduğunu belirtti.
Ayrıca ilçede karantina altındaki Bağcığaz köyü Rahmanoğlu Mahallesi, Cücahlı köyü Sarıoğlu Mahallesi ve Tintin köyü Aliköseler Mahallesi'ndeki vatandaşların da her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedildi.
,Onur Orhan,Gökhan Yılmaz,Yavuz Emrah Sever
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