Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

28 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfeksiyonu sürdürüyor.
Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nın trafiğe kapalı kesimlerini tankerlerden sıkılan köpüklü suyla yıkayan ekipler, ayrıca bankları dezenfetanlarla temizledi.
Temizlik çalışmaları sırasında bulvar, köpüklü su nedeniyle beyaza büründü.
- Kocaeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, düzenli olarak üst geçitleri dezenfekte etmeye başladı.
İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde açılacak çamaşırhane, sağlık çalışanları tarafından kullanılabilecek.
Çamaşır ve kurutma makineleri bulunacak çamaşırhane, gelecek hafta faaliyete geçecek.
İzmit Belediyesi önünde, dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların kıyafetlerinin dezenfekte edileceği "dezenfeksiyon tüneli", 1 Nisan'da hizmete sunulacak.
Uygulamanın etkili olması durumunda, İzmit’in farklı noktalarına da dezenfekte tüneli kurulacak.
- Bolu
Bolu'da bir araya gelen öğretmenler, sağlık personeline destek olmak için 3D yazıcılarla yüz koruyucu siper üretiyor. Siperlerin plastik aksamından günlük 150 adet üreten öğretmenler, ürünleri İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim etmeye başladı.
Ayrıca Bolu Bilim ve Sanat Merkezi, İzzet Baysal Anadolu Lisesi, Koç İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günlük hazırlanan bin 500'er yüz siperlikli ve 2 biner tek kullanımlık maskenin üretimi devam ediyor.
Bolu'nun Mengen ilçesinde polis ekipleri, cadde ve sokaklar ile Bolu-Zonguldak kara yolunda oluşturdukları kontrol noktalarında vatandaşlara, evlerinde kalmaları ve sosyal izolasyona dikkat etmeleri uyarısında bulunuyor.
- Düzce
Düzce'de, şehirde ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarının dijital ekranları "Evde kal" sloganıyla donatıldı. Uyarıların virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edeceği bildirildi.
Öte yandan, belediye tarafından trafik ışıklarına da "Evde kal" yazıları yerleştirildi.
Toplu taşıma araçları, park ve bahçeler ile kamu kurumlarının dezenfeksiyonuna ise devam ediliyor.
Öte yandan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediye hoparlöründen vatandaşlara seslenerek, evde kalmaları çağrısında bulundu.
- Karabük
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ilk triaj bölümü, dışarıda kurulan çadırda hizmet vermeye başladı.
Kentte belediye ekiplerinin ortak alanları dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.
,Şengül Azbay,Zafer Göder,Ömer Faruk Şimşek,Orhan Kuzu
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!