Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Yağışlı havaya rağmen Uzun Çarşı, Çark Caddesi ve Dar Sokak'ta yaya yoğunluğu görülürken, uzun süredir kepenk açmayan esnafın büyük çoğunluğu, işletmelerinde tedbirlere uyarak hizmet vermeye başladı.Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanları mevkilerinde de araç yoğunluğu gözlendi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."