Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Kentte normal zamanda en işlek güzergahı oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde ise zaman zaman kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal" çağrısına uyuluyor.Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisiparkları ile Kent Meydanı sakin bir gün geçiriyor.- ZonguldakZonguldak'ta, şehrin normal zamanda en işlek adreslerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da büyük oranda "Evde kal" çağrısına uyuluyor.Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmayan kentte, banka ve PTT önlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle polis ve zabıta ekipleri, sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunuyor.- BartınBartın'da vatandaşların sıcak havaya rağmen zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.Bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayanların buraya girmesine izin verilmiyor.- KarabükSokakta maske kullanımının zorunlu hale getirildiği Karabük'te vatandaşların karara uyduğu görüldü.Zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.Ekipler, kent sakinlerinin "sosyal mesafe" gözetmeden yürümelerine izin vermiyor.- DüzceDüzce'de cadde ve sokaklarda, özellikle banka ve PTT şubeleri ile kargo firmaları önünde hareketlilik olduğu, bunun dışında vatandaşların meteorolojiden yapılan sıcak hava uyarısını dikkate aldığı ve mecburiyetleri olmadığı sürece "Evde kal" çağrılarına uyduğu görüldü.Kentte, sokağa maskesiz çıkma yasağına ilişkin denetimler artırıldı.- BoluBolu'da, şehrin normal zamanlarda en işlek adreslerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında kısa süreli yaya yoğunluğu yaşanıyor.Bugün 15-20 yaş grubunun 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkması nedeniyle sokak ve caddelerdeki yoğunlukta bir nebze de olsa artış gözlendi.Banka ve PTT önlerinde oluşan yoğunluk üzerine polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.
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