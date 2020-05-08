Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Sakarya'da banka işlemleri ve ramazan alışverişi için sokağa çıkanların oluşturduğu yaya ve trafik yoğunluğunda yağışlı geçen önceki günlere göre artış görüldü.Hava sıcaklığının yüksek olması dolayısıyla kentin en işlek yerlerinden Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında araç trafiği yoğunlaştı.Trafiğe kapalı Çark Caddesi ve Uzun Çarşı'da ise vatandaşların rağbeti olmasına rağmen esnaf büyük oranda kepenk açmadı.- KocaeliKocaeli'de normal zamanda en işlek güzergahı oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde öğle ve öğleden sonra kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal" çağrısına uyuluyor.Kentin simge yerlerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşandığı gözleniyor.Sokağa çıkan vatandaşlar maske takarken banka önlerinde bekleyenler de genelde sosyal mesafe kurallarına riayet ediyor.Kent merkezindeki bazı caddelerde araç trafiği oluşurken polis ekipleri sürücüleri gerekli kurallara uymaları konusunda uyarıyor.- DüzceDüzce'de Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı ile kentin normal zamanda yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul, Spor ve Gaziantep caddelerinin şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla meydan ve caddelerde sakinlik yaşanıyor.Söz konusu caddelerin giriş ve çıkışlarında bekleyen polis ekipleri vatandaşların ateş ölçümünü gerçekleştirdikten sonra girişleri sağlıyor.Denetimlerin yapıldığı yerlerde Türk Kızılay ekipleri de maske dağıtıyor.Kentte banka ve PTT'de önlerinde bekleyen polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.- BoluBolu'da normal zamanda en işlek cadde olan İzzet Baysal Caddesi'nde zorunlu olarak dışarıya çıkanların maske taktığı ve sosyal mesafeye uyduğu gözleniyor.Ayrıca, kentte cuma günleri Karaçayır ve Sağlık mahallelerinde kurulan halk pazarlarında da zaman zaman ihlal edilen sosyal mesafeye uyma kuralları polis ve zabıta ekipleri tarafından denetleniyor.Pazar alanlarında maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar hakkında idari işlem yapılıyor.- KarabükKarabük'te, zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.Ayrıca bazı caddelere park yasağı da getiren polis ekipleri, kent sakinlerinin "sosyal mesafe" gözetmeden yürümelerine ve banka önlerinde yoğunluk oluşturmasına izin vermiyor.- BartınBartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görülüyor.Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.- ZonguldakZonguldak'ta, şehrin normal zamanlarda en işlek adreslerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal" çağrısına uyuluyor.İnsanların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı kentte, banka ve PTT önlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.
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