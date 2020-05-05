Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

AA

Sakarya'nın normal zamanda en işlek yerlerinden Uzun Çarşı, Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında yayaların seyrek olduğu görülürken araç trafiğinde ise kısmen yoğunluk yaşandı.

Tedbirler kapsamında şeritlerin çekildiği park ve bahçelerdeki dinlenme alanlarında 2 gündür devam eden yağışlı havanın da etkisiyle sessizlik hakim oldu.

- Kocaeli

Kocaeli'de de "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Normal zamanda kentin en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde sessizlik hakim. Kentin simgelerinden tarihi Fevziye, Cumhuriyet ile Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda da sakinlik yaşanıyor.

Sokağa çıkanların büyük kısmı, maske takmaya özen gösteriyor.

- Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı ile kentin normal zamanda yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul Caddesi, Spor ve Gaziantep caddelerinin şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla meydan ve caddelerde sakinlik yaşanıyor.

Bu caddelerde bulunan bankalardaki işlemlerini halletmek isteyen vatandaşların, polis ekiplerince ateş ölçümü yapılıyor.

Kentte sağanağın yer yer etkili olması, vatandaşların evden çıkmamasını sağlarken, polis ekiplerinin denetim yaptığı yerlerde bulunan Türk Kızılay ekipleri vatandaşlara maske dağıtıyor.

- Bolu

Bolu kent merkezinde "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda riayet ediliyor.

İzzet Baysal Caddesi'nde bulunanların maske taktığı görülürken, polis, bekçi ve zabıta ekipleri mahalle ve sokaklarda vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.

Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan D-100 kara yolunda da araç trafiğinin az olması dikkati çekiyor.

- Karabük

Karabük'ün cadde ve meydanlarında sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkanların büyük kısmı ise maske ve eldiven taktı.

Kentin normal dönemde en işlek yerlerinden Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerce, vatandaşların "sosyal mesafe"yi gözetmeden toplu yürümelerine veya bir arada bulunmalarına izin verilmedi.

Ayrıca Karabük Valiliğince anonslarla vatandaşlara sık sık "Evde kal" çağrısı yapıldı.

Öte yandan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

- Zonguldak

Kentte vatandaşların normal zamanda yoğunluk oluşturduğu Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim olurken, şehrin en işlek yerlerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile sahil ve parklarının da boş kaldığı görüldü.

Özellikle banka önlerinde oluşan kısmi yoğunluk nedeniyle polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için uyardı.

- Bartın

Bartın'da vatandaşların sağanağın da etkisiyle zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.

Camilerden ve belediye hoparlöründen anonslarla vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor.

,Ömer Ürer,Zafer Göder,Ömer Faruk Şimşek,Selim Bostancı,Orhan Kuzu,Gökhan Yılmaz