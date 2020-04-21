Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

AA

Sakarya'da 21-24 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması olacağının açıklanmasının ardından kentin en işlek güzergahları Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Dar Sokak'ta, bankadaki işlemleri ve ramazan ayı dolayısıyla market alışverişi için evlerinden çıkanlar nedeniyle kısmen yoğunluk yaşandığı görüldü.Dinlenme alanları, şerit çekilen oturma yerleri ve parklar boş kalmaya devam ederken, bazı iş yerleri de kepenk açmadı.- KocaeliKocaeli'de kentin en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde kısmen yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşansa da bankadaki işlemleri ve ramazan ayı dolayısıyla market alışverişi için evlerinden çıkanlar, Yürüyüş Yolu ve civarında kısmi yoğunluk oluşturdu.Sokağa çıkanların büyük kısmının eldiven ve maske taktığı görüldü.Öte yandan, D-100 kara yolu ile şehrin ana arterlerinde seyreden özel araç sayısında geçen haftaya göre artış olması dikkati çekti.- DüzceDüzce'de İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent sessizliğe büründü.Söz konusu caddelerde işi olan vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uydukları gözlenirken, vatandaşlar polis ve Kızılay ekiplerince ateşleri ölçülerek caddeye alınıyor.- BoluBolu'da İzzet Baysal Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nin bariyerlerle kapatılmasının ardından şehrin en işlek noktaları boş kaldı.Zaman zaman güneşin kendisini göstermesine rağmen vatandaşların büyük bölümünün "evde kal" çağrısına riayet ettiği gözlendi.Şehir içi ulaşımın ana arterleri olan cadde, bulvar ve sokaklardaki araç yoğunluğunda ise ciddi oranda düşüş yaşandı.Kentte şehirler arası ulaşımda öneme sahip Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Bolu Dağı kesimindeki araç geçişlerinde azalma meydana geldi.- ZonguldakZonguldak'ın en işlek mekanlarından Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile Madenci Anıtı önü boş kaldı.Vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların da büyük kısmının maske taktığı gözlemlenen kentte, park ve sahillerde de sessizlik hakim oldu.- BartınBartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.Yine zabıta ve polis ekipleri vatandaşların sosyal mesafe gözetmeden bir arada bulunmamaları ve banka önlerinde mesafe konusunda kurallara uyulması konusunda uyarı ve denetimlerini sürdürüyor.- KarabükKarabük merkez ve ilçelerinde, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, dışarıdakilerin neredeyse hepsinin maske taktığı görüldü.Kentin en işlek yerlerinden olan ve zaman zaman yaya yoğunluğunun yaşandığı Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.Ayrıca polis ekipleri, vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden yürümelerine ve banka önlerinde oluşan insan yoğunluğuna izin vermedi.UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Safranbolu ilçesinde de vatandaşlar genelde "evde kal" çağrılarına uydu.İlçe merkezindeki Sadri Artunç Caddesi ve Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlar kısmi yoğunluk oluşturdu.Öte yandan, Karabük Valiliğince anonslarla sık sık "evde kal" çağrıları yapılıyor.