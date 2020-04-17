Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

AA

Sakarya'nın en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Atatürk Bulvarı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında yayaların seyrek olduğu görülürken, araç trafiği ise kısmen yoğunluk oluşturdu.Oturma alanlarının emniyet şeridiyle çevrildiği kent merkezinde, market ve gıda ürünleri satışı yapan işletmelerin dışında çoğu iş yeri ise kepenk açmadı.- KocaeliKocaeli'de normal günlerde yoğunluk yaşanan birçok meydan ve işlek cadde boş kaldı. D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısında önceki günlere göre azalma yaşandı. Kara yolunda bulunan otobüs duraklarının da boş olduğu gözlendi.Kent Meydanı ile şehrin en işlek caddeleri Fethiye ve İstiklal ile yürüyüş yolunda sessizlik hakim oluyor.Öte yandan, İzmit Körfezi'ne kıyısı bulunan ilçelerin sahillerinde de sakinlik gözleniyor.- DüzceDüzce'de işlek bölgeleri olan İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent sessizliğe büründü.Söz konusu caddelerde işi olan vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uydukları gözlenirken, polis ve Kızılay ekiplerince ateşleri ölçülerek caddeye alınıyor.