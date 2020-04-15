Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sakarya'nın en işlek yerlerinden Çark Caddesindeki iş yerlerinin, İlçe Hıfzıssıha Kurulunun aldığı kararla kapanması nedeniyle sessizlik hakim oldu.Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Orhan Cami ve avlusu, tarihi Uzun Çarşı'da yaya trafiğinin seyrek olduğu, araç trafiğinin ise kısmen yoğunluk oluşturduğu görüldü.- KocaeliKocaeli'nde kentin en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde, kısmen yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşansa da banka işlemlerini halletmek ve market alışverişi yapmak için dışarıya çıkanlar Yürüyüş Yolu ve civarında kısmi yoğunluk oluşturdu.Banka önlerinde "sosyal mesafe" kuralına uyan vatandaşların kuyruk oluşturduğu ve sokağa çıkanların büyük kısmının maske taktığı gözlendi.Diğer yandan D-100 kara yolu ile şehrin ana arterlerinde seyreden özel araç sayısında düne göre artış olması dikkati çekti.- DüzceDüzce'de vatandaşların "Evde kal" çağrısına uyması sonucu işlek caddeler ve meydanlar boş kaldı.Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkının şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent essizliğe büründü.İşi olan vatandaşlar, polis ve Kızılay ekiplerince ateşleri ölçülerek caddeye alınıyor.- BoluBolu kent merkezinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu.İzzet Baysal Caddesi, büyük oranda boş kaldı.Vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği parklarda da sessiz hakim oldu.Cadde ve sokaklarda vatandaşlara evde kalmaları için çağrıda bulunan polis ekipleri denetlemelerini sürdürüyor. Kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlemler uygulanıyor.- Zonguldakİnsanların büyük bölümünün zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı kenttin en işlek yerlerinden Madenci Anıtı önü ile Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Sahil ve parkların da boş kaldığı görüldü.- BartınBartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı görüldü.Hükümet Caddesi ile Cumhuriyet Meydanında sessizlik hakim oldu.- KarabükKarabük'te genel olarak vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, dışarıda olanların ise maske ve eldiven taktığı görüldü. Kent merkezinde zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanıyor.Kentin işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında denetimler sürüyor.Bariyerlerle kapatılan Kemal Güneş Caddesi'ne girmek isteyen vatandaşları acil işleri olmadığı sürece gelmemeleri için uyaran ekipler, maske ve eldiven takılması uyarısında da bulunuyor.
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