Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayramın ikinci gününde sessizlik hakim

Sakarya'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanları, Çark Caddesi ile Donatım Park, kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.
Polis ve jandarma ekipleri ile bekçilerin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerde, vatandaşların kısıtlamaya uygun davrandığı görüldü.
- Bolu
Bolu’da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi ve Kent Meydanı kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.
Ayrıca, vatandaşların sıklıkla gittiği yeşil alanların başında gelen Atatürk Orman Parkı ile Karaçayır Parkı’nda da sessizlik yaşandı.
Polis ve jandarma ekipleri ile bekçilerin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerde vatandaşların kısıtlamaya uygun davrandığı görüldü.
Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda gördükleri araçları durdurarak izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Sokağa izinsiz çıktığı belirlenen vatandaşlara ceza uygulandı.
- Düzce
Düzce'de bayramın ikinci gününde sessiz bir gün yaşanıyor. Kentin işlek meydanları, caddeleri ve sokakları boş kaldı.
Polis ekipleri, kent merkezinde ve belirlenen noktalarda denetimlerine devam ediyor. Dışarıda olanların kimlik ve görev belgeleri kontrol ediliyor. Sokaklarda görevliler ve istisna kapsamındakiler haricinde kimse bulunmuyor.
Genelge kapsamında izin verilen işletmeler haricinde tüm iş yerlerinin kapalı olduğu gözlendi.
- Zonguldak
Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de Zonguldak'ın normal zamanlarda en işlek caddelerinde sessizlik hakim oldu.
Kent merkezinde ve belirlenen noktalarda denetimlerini sürdüren ekipler, görevliler ve istisna kapsamındakiler haricinde kimsenin sokakta bulunmasına izin vermiyor.
- Kocaeli
Görevliler dışında kimsenin sokakta olmadığı Kocaeli'de araç trafiği en düşük seviyelerinden birine ulaştı.
Kentin belirli bölgelerinde kontrol yapan polis ekipleri, araçları durdurarak evrak denetimi gerçekleştiriyor.
Ekipler, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta olmalarına müsaade etmiyor.
Yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Yeni Cuma ve Sabri Yalım parkları da sessizliğe büründü.
- Karabük
Karabük'te normal zamanlarda kentin işlek meydanları, caddeleri ve sokakları, sessizliğe büründü.
Kolluk kuvvetleri, kentin giriş ve çıkışları ile il ve ilçe merkezlerindeki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor. Görevli ekipler, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor, istisna kapsamındakilerin ise seyahat belgelerini kontrol ediyor.
- Bartın
Bartın'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere normal zamanlarda hareketlilik yaşanan yerlerde sessizlik hakim.
Mahallelerde de tüm sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri ise caddelerdeki denetimlerini sürdürüyor.
,İbrahim Aktaş,Zafer Göder,Onur Orhan,Selim Bostancı,Gökhan Yılmaz,Yavuz Emrah Sever
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