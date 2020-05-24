Doğu Marmara ve Batı Karadeniz bayramın birinci gününde sessizliğe büründü - KOCAELİ

AA

Sakarya'da, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanları, Çark Caddesi ile Donatım Park kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü. Polis ve jandarma ekiplerinin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerde vatandaşların kısıtlamaya uygun davrandığı görüldü.- DüzceDüzce'de kentin en işlek meydanları, caddeleri ve sokakları, sessizliğe büründü. Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım güzargahları boş kaldı. Polis ekipleri, kent merkezi ve kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor. Sokaklarda görevliler ve istisna kapsamındakiler haricinde kimse bulunmuyor.- KocaeliKocaeli'de kentin belirli bölgelerinde kontrol yapan polis ekipleri, araçları durdurarak evrak denetimi gerçekleştiriyor.Ekipler, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına müsaade etmiyor.İstisna kapsamında dışarı çıkan yayaların maske taktığı gözlendi.Görevliler dışında kimsenin sokakta olmadığı kentte ise yaya ve araç trafiği en düşük seviyelerinden birine ulaştı.Yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Yeni Cuma ve Sabri Yalım parkları sessizliğe büründü.- BoluBolu'da normalde araç trafiğinin yoğun olduğu Atatürk ile Hastane bulvarları, Cumhuriyet ve İzzet Baysal caddelerinde sadece görevliler ve izinli vatandaşlar bulunuyor. Polis ekipleri, araç trafiğinin olduğu cadde ve sokaklarda uygulama yaparak, vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor. Öte yandan, İzzet Baysal Caddesi'nin trafiğe kapalı alanı ile Kent ve Demokrasi meydanlarında da sessizlik hakim.- ZonguldakZonguldak'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de kentin en işlek adreslerinde sessizlik hakim oldu. Kent Meydanı'nda bulunan Madenci Anıtı önü ile Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri boş kaldı. Polis ekipleri de görevliler dışında kimsenin sokakta olmasına izin vermiyor.- KarabükKarabük'te Ramazan Bayramı'nın birinci gününde, kentin en işlek meydanları, caddeleri ve sokakları, sessizliğe büründü. Polis ekipleri, kent merkezi ve kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına müsaade etmiyor. İstisna kapsamında dışarı çıkanların maske taktığı gözlendi.- BartınBartın'da, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere normal zamanlarda işlek olan yerlerde sessizlik hakim. Mahallelerde de tüm sokaklar sessizliğe büründü. Trafikte sadece polis ve ekmek fırını araçları görülüyor. Polis ekipleri ise caddelerdeki denetimlerini sürdürüyor.