Doğu Londra'da grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu
İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda yer alan Tower Hamlets semtinde temizlik işçilerinin 10 gündür devam eden grevi nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.
Kaldırımları kapatma noktasına gelen çöpün yaydığı yoğun koku nedeniyle sokaklarda yürümekte zorlanan kasaba sakinleri, yiyecek artıklarının fareleri çekmesinden dolayı halk sağlığıyla ilgili endişe taşıdıklarını belirtti.
Yerel otoriteyle temizlik görevlileri sendikası arasında devam eden görüşmeler tıkanınca sendika tarafında grev kararı alınmıştı.
Bunun üzerine belediye yetkilileri, özel bir temizlik firmasıyla anlaşmış fakat buna rağmen çöpün tamamen toplanması sağlanamamıştı.
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