Doğu Kudüslüler teravih namazını Mescid-i Aksa’nın kapılarında kılıyor

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm İslam aleminde olduğu gibi, Kovid-19 nedeniyle Doğu Kudüs’teki camiler de ramazan ayında ibadete açılamadı.Harem-i Şerif’te görevli imam hatiplerin yanı sıra Kudüs İslami Vakıflar Konseyi üyelerinden oluşan birkaç kişilik cemaat Mescid-i Aksa’da teravih namazını kılmaya devam ediyor.Mescid-i Aksa’nın içinde yer aldığı Eski Şehir’de yaşayan Filistinliler ise teravih namazını kılabilmek için her akşam Harem-i Şerif’in kapılarına geliyor.Filistinliler, salgın nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa’nın kapıları önünde sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutuyor.Mescid-i Aksa’nın içinde az sayıda kişinin katılımıyla kılınan teravih namazı, hoparlörler sayesinde dışardaki cemaate ulaştırılıyor.Harem-i Şerif’teki teravih namazlarının internet üzerinden yapılan canlı yayınları binlerce kişi tarafından izleniyor.- Diğer bölgelerden gelenlere para cezasıÖte yandan İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün diğer bölgelerinden gelen ve teravih namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılmak isteyen Filistinlilere para cezasına çarptırıyor.İsrail polisi, dün akşam Mescid-i Aksa'nın kapılarında teravih namazı kılan ve Eski Şehir'de oturmadıkları belirtilen 3 Filistinliye evlerinden 500 metre uzaklaştıkları gerekçesiyle 500 yeni İsrail şekeli (988 lira) ceza kesmişti.Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurmuştu.İsrail yönetimi de Kovid-19 nedeniyle zorunlu nedenler dışında evlerinden 500 metre uzaklaşanlara para cezası verilmesine karar verirken, 19'dan fazla kişinin katıldığı toplu ibadetleri de yasaklamıştı.
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