"Vira Bismillah" diyerek 1 Eylül'de başladıkları yeni av sezonunda palamutla yüzü gülen Doğu Karadenizli balıkçılar, hamside umduğunu bulamadı.
Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamut avlayarak sezona iyi başladı.
Karadeniz Bölgesi'nde deniz mahsulleri arasında en çok tüketilen ve kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hamsi, havaların soğumaya başlamasıyla palamuttan sonra tezgahlarda yerini aldı.
Önceki sezona göre avı oldukça az, boyutu ise küçük olan hamsi, hem balıkçıları hem de tüketicileri memnun edemedi.
Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, AA muhabirine, balıkçı teknelerinin palamut ve istavritin ardından hamsi avcılığına yoğunlaştığını söyledi.
Büyük balıkçı tekneleri için hamsi avının önemli olduğunu belirten Mutlu, şöyle devam etti:
"Hamsi avcılığı geçen yıla oranla kayda değer değil. Geçen yıl ki hamsinin 10'da biri yok şu anda. Bu sene kısır geçiyor. Bir kısım teknelerimiz Sürmene civarında avcılık yapıyor. Onların avladıkları şu anda piyasaya giden hamsiler. Diğer teknelerimizin bir kısmı da Sinop civarlarında. Onlar da fabrikaya çalışan tekneler. Çok yüklü miktarda hamsi avcılığı yok. Bu da demektir ki bize Gürcistan yolu gözüktü."
Mutlu, balıkçıların, dövizdeki artış ve artan diğer maliyetler nedeniyle Gürcistan açıklarına gitme konusunda da tereddütlü olduğunu ifade etti.
Piyasada bir kasa hamsinin fiyatının 150-250 lira arasında değiştiğine dikkati çeken Mutlu, fiyatlar yüksek olunca insanların da almakta sıkıntı yaşadığına değindi.
Mutlu, kendileri için yüksek fiyat değil balığın bolluğunun önemli olduğunu vurgulayarak "Bol olması vatandaş için ucuz olması demektir. Sadece kazanmak diye bir fikrimiz yok. Vatandaşın da yemesi gerekiyor. Balıkçılık sektörü bizim bölge için önemli. 1 kilogram hamsi 4-5 kişinin bir öğününü karşılayabilir. Bu da bizi sevindiriyor." dedi.
Havaların soğumasının hamsi popülasyonunun artmasını sağladığını belirten Mutlu, "Sıcak olunca hamsi dağılıyor, göçünü çok çabuk tamamlıyor. Belki önümüzdeki günlerde havanın soğumasıyla biraz daha iri olacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da sektörü kötü etkilediğini de sözlerine ekledi.
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