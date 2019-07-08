08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gümüşhane’nin merkeze bağlı Esenyurt köyünde bulunan ve 2007 yılında restore edilen Kov Kalesi'nde çalışmalar devam ediyor.
İHA'nın haberine göre İl merkezine 25 kilometre mesafede yolu, restoranı, dinlenme alanları ve otoparkları tamamlanmak üzere olan kale eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Gümüşhane-Erzincan karayolundan 6,5 kilometrelik mesafede ulaşılabilen kale 1361 yılında III. Alexios tarafından Bayburt bölgesinden gelen akınlara karşı koymak amacıyla yapıldı.
Yüksekliği nedeniyle doğu, kuzey ve güney yönlerinden ulaşma imkanı bulunmayan kale denizden bin 760 metre yükseklikte yer alıyor.
Doğu cephesinden Gümüşhane dağlarının izlenebildiği kale kayıtlarda Doğu Karadeniz Bölgesi’nin halen ayakta duran en görkemli kalesi olarak yer alıyor. Kov Kalesi’nin Selçuklu Dönemi'nde de kullanıldığı bilinmekle birlikte 2007 yılında onarım geçiren kale tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.
Dikdörtgen planlı ve duvarları köşeli, yuvarlak ve düzgün burçlarla destekli kale, moloz taş malzeme kullanarak inşa edildi.
Yapı içerisinde güney yönünde düzgün olmayan kare planlı bir iç kale yer almakta. İç kalenin doğusunda sarnıç, mutfak gibi mekanlar bulunuyor.
130 metre yüksekliğindeki bir ana kaya kütlesi üzerine kurulan kalenin dış duvarları 150 santimetre kalınlığında olan kalede yapılan yüzey araştırmalarında Ortaçağ ve yakın döneme ait keramik parçaları bulundu.
Köy muhtarı Osman Bal, Kov Kalesi'nin ihtişamıyla diğer kalelerden farklı olduğunu belirterek “Karadeniz’de böyle yüksek ve ihtişamlı bir kale yok. Devletimiz kamelyalarını, lokantasını, piknik alanlarını, yollarını yapıyor. Kale 130 metrelik ana kaya üzerinde tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor. İçerisinde odaları falan da var. Benim çocukluğumda kalenin kapısı da duruyordu. Ama zamanla söküp alıp gittiler. Şuanda restorasyonu yapıldı. Herkesin gelip bu güzelliği görmesini istiyoruz” dedi.
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