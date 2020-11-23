Doğu Karadeniz'den yılın 10 ayında 44 milyon 237 bin 460 dolarlık su ürünleri ihraç edildi.
AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Doğu Karadeniz'den yılın ocak-eylül döneminde 12 ülkeye 9 bin 915 ton su ürünleri satıldı. Söz konusu ihracattan da 44 milyon 237 bin 460 dolar kazanç sağlandı.
Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 5 bin 80 tonluk su ürünleri ihracatından 29 milyon 28 bin 915 dolar kazanç elde edilmişti. Böylece, Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 95, değerde yüzde 52 arttı.
RUSYA'YA SU ÜRÜNLERİ İHRACATI DA YÜZDE 105 ARTTI
Su ürünlerinde Rusya Federasyonu, Vietnam ve Gürcistan en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.
Bölgeden yılın 10 ayında Rusya'ya 8 bin 12 ton su ürünleri ihraç edilerek 37 milyon 436 bin 72 dolar gelir sağlandı.
Rusya'ya geçen yılın aynı döneminde yapılan 3 bin 173 tonluk su ürünleri ihracatından 18 milyon 246 bin 528 dolar kazanılmıştı. Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 153, değerde yüzde 105 artış oldu.
Rusya Federasyonu'nu 3 milyon 47 bin 238 dolarla Vietnam ile 1 milyon 585 bin 882 dolarla Gürcistan takip etti.
Söz konusu dönemde geçen yıldan farklı olarak Fransa, Ukrayna, Çin, Hollanda, Beyaz Rusya ve KKTC'ye de su ürünleri satıldı.
"YIL SONUNU ÇOK DAHA GÜZEL RAKAMLARLA TAMAMLAYACAĞIMIZA İNANIYORUZ"
DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, su ürünleri ihracatındaki artış trendinin devam ettiğini söyledi.
Su ürünleri ihracatından elde edilen gelirin sevindirici olduğunu vurgulayan Kobya, "Su ürünleri sektöründe yıl sonunu çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyorum." dedi.
Kobya, su ürünlerinin en fazla Rusya Federasyonu'na ihraç edildiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Rusya'ya yapılan su ürünleri ihracatımız da rekor bir artış gösterdi. Bu durum bizler için oldukça sevindirici. İhracat potansiyelimiz yanında ihracat yapılan ülke çeşitliliğimiz de pozitif yönde ilerliyor. Bu kapsamda su ürünleri sektöründen beklentimiz yüksek."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!