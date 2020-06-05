Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesi yükseliyor - TRABZON

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapılan "Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesi"nin inşaatı yüzde 40 oranında tamamlandı.Cami ve külliye, Pazarkapı Mahallesi'nde denize hakim noktada, 182 dönüm rekreasyon alanındaki 26 dönüm arazide inşa ediliyor. Yaklaşık 8 bin 900 metrekarelik külliye alanındaki cami, 5 bin 140 metrekare oturum alanına sahip olacak. Caminin, 2 bin 800 metrekare harim alanını değişik çaplardaki kubbeler kaplayacak. Ana kubbesi 42 metre yüksekliğinde ve 22 metre çapında olacak cami, 24 pencereyle aydınlatılacak. Yaklaşık 77 metre yüksekliğinde 4 minaresinde 12 şerefe bulunacak camideki toplam 6 bin 100 metrekare namazgah alanında yaklaşık 7 bin 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek.İbadethanelerin yanı sıra bin kişilik konferans salonu, İslami Kültür Merkezi, aşevi, derslik, iş ve sanat atölyesi, sosyal hizmet odası, şadırvan, kapalı otopark, gasilhane ve morg gibi alanların yer alacağı eserin, bölge halkının da destekleriyle kısa sürede tamamlanması planlanıyor.- "Kente kazandırılacak önemli bir eser"Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pazarkapı Mahallesi'nde yapımı devam eden cami ve külliyenin, kente kazandırılacak önemli bir eser olduğunu söyledi. Projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın himayelerinde başlatıldığını dile getiren Zorluoğlu, cami ve külliyenin detayları hakkında bilgi verdi.Zorluoğlu, eserin inşaat çalışmalarının devam ettiğini aktararak şöyle devam etti:"Vatandaşlarımızın da destekleriyle şu anda yüzde 40'ı tamamlanan eser, Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesi olarak hizmete girecektir. İnsanların çok rahat ibadetlerini yapabileceği, dini vecibelerini yerine getirilebileceği ve kalabalık cenazelerin gerçekleştirilebileceği bir alan olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Ayrıca, caminin çevresinde de yeni yaşam ve rekreasyon alanı çalışmaları da devam ediyor."Caminin çevresinde yapılan projenin de şehre farklı bir görünüm kazandıracağını vurgulayan Zorluoğlu, cami ve çevresinin çalışmalar tamamlandığında o bölgeye yeni bir ivme kazandıracağını kaydetti.
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