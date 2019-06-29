Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya çevreleri ve Kocaeli'nin doğu ilçeleri, Ankara, Kırıkkale ve Kırşehir’in kuzey ve doğu kesimleri, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ'E DİKKAT

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun’un doğusu, Ordu, Erzurum’un kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu kentlerde şiddetli yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yurtta hava durumu...

ANKARA: 27, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 28, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 34, Az bulutlu.

BURSA: 28, Parçalı bulutlu.

ADANA: 33, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 36, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 27, Parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 24, Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN: 29, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık.