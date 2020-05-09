Doğu Karadeniz'de vatandaşlar "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyor

Doğu Karadeniz'deki 4 ilde, işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluk gözlenmiyor.
Rize'de Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde önceki günlere oranla hareketlilik azaldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda da sessizlik hakim.
Giresun'da ise pandemi öncesinde şehrin her daim kalabalık olan Atatürk Meydanı sakin. Gazi Caddesi'nde de geçmiş günlere göre daha az insan hareketliliği mevcut.
Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda eskiye oranla sükunet hüküm sürüyor.
Fırın, market gibi çok sayıda iş yerinin bulunduğu Atatürk Caddesi'nde ise ramazan alışverişi dolayısıyla zaman zaman hareketlilik yaşanıyor. Polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları noktasında uyarıyor.
Bayburt'ta da vatandaşların, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına büyük oranda riayet ettiği gözleniyor.
Zaman zaman yağmurun etkili olduğu kentte, özellikle iş yerlerinin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde görevli polis ve bekçiler denetimlerini sürdürüyor.
Artvin'de ise insan hareketliliği olduğu gözlendi.
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