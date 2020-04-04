Doğu Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri sıklaştırıldı - RİZE

AA

Rize Emniyet Müdürlüğü, Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden oluşan toplam 94 kişilik ekip, market ve manavları denetledi.

Şehir merkezindeki Deniz Caddesi üzerinde bulunan marketlere alışveriş için gelen vatandaşlara kurallar hatırlatıldı.

Polis ve zabıta ekipleri, maske takmayan vatandaşları uyardı. Hazırlıksız gelen vatandaşlara, Rize Valiliği görevlilerince maske dağıtıldı.Tedbirler kapsamında polis ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda anons yapıyor.

Ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kovid-19 ile mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında açıkladığı 20 yaş altındaki kişileri de uyararak evlerine yönlendirdi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise il ve ilçelerdeki pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşların ve çalışanların maske ile girmeleri gerektiği belirtildi.

İl ve ilçelerde meydan, sokak ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, kurallara uymayan vatandaşlar hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.