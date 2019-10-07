Sonbahar ile doğada renk zenginliği yaşandığına dikkati çeken Pezik, "Bu kadar güzel bir doğada sarhoş olmamak elde değil. Sonbaharın bu renk cümbüşü içinde keyifle fotoğraf çekiyorum. Gümüşhane'nin doğasına hayran olduğum için buradayım. Gümüşhane yılın her mevsiminde güzel ancak özellikle sonbaharda fotoğrafçılara çok güzel kareler sunuyor" diye konuştu.