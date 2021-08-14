Banksy'den beklenen doğrulama geldi

Doğu İngiltere'de heyecana neden olan o eserler Banksy'e ait

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Banksy’nin tarzına benzer sekiz adet eser Doğu İngiltere'de görülmüş, kim olduğu hakkında birden fazla iddia olan sokak sanatının gizemli sanatçısı, çalışmaların kendisine ait olduğuna dair henüz sosyal medya üzerinden açıklama yapmamıştı.

Doğu İngiltere'nin duvarlarını süsleyen çalışmalara yönelik analizler ve çıkarımlar yapılmaya başlanırken Banksy'nin sosyal medyasından beklenen açıklama geldi.

Anonim sanatçı, videolu paylaşımında eski bir karavanda kıyı turunu gösteren Instagram videosunu yayınladı. Gizemini koruyan sanatçı paylaşımında duvar resimleri üzerinde çalıştığı anları göstererek çalışmaların kendisine ait olduğunu kabul etmiş oldu.

İngiliz sahil kasabası Lowestoft’un Suffolk ilçesinde ve yine Doğu İngiltere’nin Norfolk bölgesinde olmak üzere 8 adet çalışma, bölge halkında heyecana neden olmuştu.

BBC’nin aktardığı haberde, Doğu Anglia’da karşılaşılan ve heyecana neden olan duvar resmi dört ana başlıkta detaylı olarak incelendi. Duvar resimlerinin nerede olduğu, neyi gösterdiği, başına ne geldiği ve sonrasında uzman görüşüne yer verildi. Eserlerin, Doğu Anglia tarzı bir ‘‘grafiti ’’ olabileceği ihtimalinin de üstünde durulmuştu.

Başlıca İngiltere'de olmak üzere birden fazla ülkede yaptığı duvar resimleri/ grafiti eserleriyle ünlenen sokağın gizemli sanatçısı Banksy, anonim kimliği ile tanıyor. Sanat anlayışında ise otoritenin karşısında yer alan bir izlenim sergiliyor.