FKA, kurulduğu günden itibaren hibe gerek yatırım desteklemesi ve istihdama katkı sağlaması noktasında Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de önemli yatırımlar gelmesine vesile oldu.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge için hibe ve yatırımlar noktasında çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kurum olarak 2010 yılından itibaren toplam 11 mali destek programı uyguladıklarını ifade eden Yoğunlu, şöyle konuştu:

"Programlarımız, özel sektöre, onların ortak ihtiyaçlarını karşılamaya ve altyapılarını geliştirmeye yönelik ve kamu ile kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlara verdiğimiz mali desteklerden oluşuyor. Mali destekler kapsamında toplam bölgemizde 4 ilimizde şu ana kadar 140 milyon liralık bir yatırımın gerçekleşmesine vesile olduk. Bu da toplam yatırım hacmi olarak yaklaşık olarak 240 milyonla yaklaşıyor."

"YATIRICILARIMIZI BÖLGEMİZE DAVET EDİYORUZ"

Ajansa bağlı illerin tamamının 6. bölge teşviklerinden yararlandığını hatırlatan Yoğunlu, bu sayede kentlerin yatırımcılar için cazibe merkezi konumunda olduğunu vurguladı.

Yoğunlu, hem mali destek programları hem de diğer destekler dolayısıyla yoğun bir ilgi yaşadıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Özellikle Malatya ve Elazığ başta olmak üzere yine Tunceli ve Bingöl'de yoğun yatırımlar söz konusu artık. Şunu da belirtmek istiyorum, bu bölgeler mevcut var olan genç nüfus, halihazırdaki istihdama önemli avantajlar sağlıyor. Yatırım ortamımız diğer bölgelere göre biraz daha maliyetinin düşük olmasından dolayı teşvikten ve buradaki mal ve hizmetlerin erişimin daha kolay ve ucuz olması üretim için en uygun yerler. Özellikle istihdamı yoğun yatırımlar düşünen yatırımcılarımızı bölgemize davet etmek istiyorum. Burada gerek istihdam bakımından gerekse teşviklerden çok önemli maliyette avantajı sağlamış olacaklar."

16 MİLYON LİRALIK MALİ DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI

Yoğunlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayından geçen 16 milyon liralık Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı için de başvuruların başladığını söyledi.

Başvuru sahiplerinin KOBİ'ler olacağını açıklayan Yoğunlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizler bu kapsamda uygulayacağımız endüstriyel gelişim mali destek programında en az 100 bin azami olarak da 800 bin hibeyi, projeleri başarılı olma şartıyla yatırımcılarımıza destek vermiş olacağız. Başvurular 22 Mart'a kadar devam edecek. İnşallah 4 ilimizde bu vesileyle de gerek bölgemizde bulunan yatırımcılara gerekse il dışındaki yatırımcılarımıza hatta yurt dışındaki yatırımcılarımızı bu destekten yararlanmaya ve bölgemizde yatırım yapmaya davet ediyoruz."