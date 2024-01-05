'Doğu Ekspresinde Cinayet' Ocak'ta da sahnede

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1933 yılında Agatha Christie’nin İstanbul Pera Palas’ta kaleme aldığı, o yıldan günümüze kadar onlarca dile çevrilen, sinema filmi uyarlamaları yapılan kült eseri 'Doğu Ekspresinde Cinayet' bu sezon ilk kez Türkiye'de Tiyatro Ak’la Kara’da sahneleniyor.

Christie'nin Dünyaca ünlü dedektifi Hercule Poirot canlandıran Atilla Şendil, Savaş Özdural'la birlikte oyunun yönetmenliğini de üstleniyor. Oyunun kadrosundaki diğer isimler, Nazan Diper, Özdemir Çiftçioğlu, Pelin Turancı, Hakan Akın, Ozan Dağara, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Fatih Özacun, Kerem Tataroğlu.

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Görsel efektlerle seyirciye görsel bir şov sunan oyun sırasında gerçekleştirilen kar efekti, tren sisi, hem tren önü barkovizyon perdelerinden hem de vagon içindeki pencerelerden çeşitli sinematik görüntülerle seyirciler farklı bir atmosfer yaşatıyor.

Oyunun 13-14-19-20-21-25-26 Ocak biletleri biletix, biletinal ve salon gişelerinde satışa sunuldu.

OYUNUN KONUSU

İstanbul’dan yola çıkan Doğu Ekspresi'nde çok farklı karakterlerin yanı sıra dünyanın en ünlü dedektifi Hercule Poirot da vardır. Daha ilk gece trende vahşi bir cinayet işlenir. Bir kişi bıçaklanarak öldürülmüştür ve herkes şüphelidir. Üstelik cinayetin işlendiği kompartman gereğinden fazla kanıtla doludur. Poirot hayatında ilk defa sıkıntılı anlar yaşamaktadır. Maktulü kim ya da kimler neden öldürmüştür? Sıradan bir yolcu grubu gibi görünen kişiler aslında bir şeyler mi saklamaktadır. Tren bir dağ başında kara saplanıp mahsur kalınca Poirot polis gelmeden katil ya da katilleri bulmak için zamanla yarışmaya başlar.