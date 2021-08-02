Doğu Ekspresi'nin altında kaldı

Kars'ta Doğu Ekspresi'nin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, merkez Kömür Tevzi mevkiinde meydana geldi. Doğu Ekspresi bir vatandaşa çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen vatandaş hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.