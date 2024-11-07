Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor? Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, belli oldu mu?

TURİSTİK DİYARBAKIR EKSPRESİ SEFERLERİ

Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerinin de 11 Nisan-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacağına işaret ederek, "Ankara'dan cuma, Diyarbakır'dan ise pazar günleri yapılacak bu seferlerde yolcular, Ankara-Diyarbakır rotasında Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara rotasında ise Elazığ-Yolçatı'da 4 saatlik molalarla şehirleri keşfetme fırsatı bulacak." değerlendirmesini yaptı.

Yolcularla yapılan anketler ışığında yeni rotaları da gündemlerine aldıklarını belirten Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Turistik trenlerin sunduğu benzersiz manzaralar, yeni yerlerin keşfedilmesi imkanı ile farklı tatil deneyimi sunması gibi nedenlerle yolcularımız beğenilerini ifade etti. Yoğun talebin diğer hatlara da gösterileceğini düşünüyoruz. Halen talep üzerine özel tren olarak sefere konulan Ankara-Tatvan rotasında Turistik Tatvan Treni, Ankara-Çankırı rotasında Turistik Tuz Ekspresi, Akdeniz Bölgesi'nde Adana-Belemedik Ekspres seferleri gibi yeni turistik hatları da devreye almayı değerlendiriyoruz."

Biletler kişi başı 5 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla, TCDD gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve https://bilet.tcdd.gov.tr adresinden satın alınabilecek.