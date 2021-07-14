TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 28 Mart 2020 tarihi itibariyle durdurulan Doğu Ekspresi seferleri yeniden başladı. 12 Temmuz'da Ankara'dan yola çıkan Doğu Ekspresi'nin son durağı Kars oldu. Ankara'dan hareket ederek Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'un ardından Kars Tren Garı´na ulaşan Doğu Ekspresi treni yolcuları halk ozanları Ensar Şahbazoğlu ve Arif Tellioğlu´nun sazlı sözlü deyişleriyle karşılandı. TCDD Taşımacılık A.Ş. Yolcu ve Lojistik Müdürü Muharrem Toraman, Kars Lokantacılar Oda Başkanı Subutay Kılıç, turizm otellerinin genel müdürlerinin de hazır bulunduğu karşılama etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.
Uzun bir aradan sonra Doğu Ekspresi´nin son durağı Kars´a ilk gelen yolcular arasında bulundukları için şanslı olduklarını belirten yolcular karşılama için de emeği geçenlere teşekkür etti. Yolculardan Sıla İbiş, Doğu Ekspresi'nin pandemiden sonraki ilk seferiyle yolculuk yaptığı için şanslı olduğunu belirterek, "Böyle bir karşılamayı görünce çok mutlu olduk, yolculuk çok güzeldi, herkesin bu yolculuğu yapmasını tavsiye ederim. Ayrıca aşıklarla karşılanmak ayrıca güzel bir anı oldu" dedi.
Bursa'dan bölgeyi görmeye geldiğini söyleyen Mert Mızrak ise "Yolculuk gayet güzel ve rahattı. 2 yıldır bilet bulmaya çalışıyorum bulamadım. Seferler açılınca bilet buldum ve hemen geldim kaçırmak istemedim. Bizi karşıladılar çok güzeldi mutluyuz" diye konuştu.
ESNAF OLARAK 24 SAAT HİZMET VERECEĞİZ
Doğu Ekspresi seferlerinin yeniden başlamasına en çok sevinen Kars esnafı oldu. Kars Fırıncılar ve Lokantacılar Oda Başkanı Subutay Kılıç, Doğu Ekspresi seferlerinin başlamasıyla mutlu olduklarını ifade ederek, "İnşallah bu seferler devam edecek çok mutluyuz, esnafımız çok zor durumda inşallah bundan sonra bu sıkıntıları yaşamaz. Gelen misafirler her zaman baş tacımızdır, Kars esnafı olarak 24 saat onlara hizmet vereceğiz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!