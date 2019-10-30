"DOĞU EKSPRESİ İLE BÜTÜN MEVSİMLER ÇOK GÜZEL"

Emekli gazeteci Ali Narin ise Doğu Ekspresi ile seyahat etmenin bir ayrıcalık olduğunu vurgulayarak, "Doğu Ekspresi'ne binmek bir ayrıcalıktır. Doğu Ekspresi ile sadece sonbahar değil, bütün mevsimler çok güzel. Seyahat sırasında gördüğünüz manzara anlatılmaz, şiire ve röportajlara konu olacak kadar güzeldir. Bu manzarayı ancak Doğu Ekspresi ile yolculuk yaparsanız anlarsınız" diye konuştu.