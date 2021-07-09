Yeni hikâyelerle döndü

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Doğu Demirkol, pandemi nedeniyle ara verdiği gösterilerine başladı. Demirkol, BKM Mutfak Çarşı'da art arda 2 gün sevenleriyle hasret giderdi. Ünlü komedyen önümüzdeki günlerde Ege turnesine çıkacak

HABERTURK.COM

Doğu Demirkol, pandemi nedeniyle ara verdiği gösterilerine kaldığı yerden devam ediyor. 'Ahlat Ağacı', 'Ölümlü Dünya' ve 'Bayi Toplantısı' filmlerindeki başarısının ardından, kendi hayatından hikâyeler anlattığı 'Doğu' dizisinin ilk sezonunu tamamlayan Demirkol, gösterilerine başladı. Doğu Demirkol, yeni hikâyeler eklediği stand - up gösterisiyle BKM Mutfak Çarşı'da 2 gün art arda sevenleriyle hasret giderdi. Önümüzdeki günlerde Ege turnesine çıkacak olan ünlü komedyen, ilk gösterisini Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da yapacak.

Doğu Demirkol, yeni hikâyelerle bezenmiş sezonun ilk stand - up gösterisine Kuşadası'ndan sonra Çeşme, Altınoluk, Datça ve Bodrum'da devam edecek.

Sezonun İlk Gösterileri

16 Temmuz... Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro

18 Temmuz... Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

19 Temmuz... Altınoluk Amfi Tiyatro

25 Ağustos... Datça Açık Hava Tiyatrosu

26 Ağustos... Bodrum Antik Tiyatro